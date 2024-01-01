Сын Тома Хэнкса опубликовал редкие кадры со звездным папой

Сын актера Тома Хэнкса Чет выложил у себя в Instagram редкие кадры со своим отцом, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.

"Банда", - лаконично прокомментировал Чет Хэнкс.

На снимке мужчины запечатлены в темных куртках. К слову, раньше Хэнкс-младший никогда не делился совместными кадрами со своим отцом, на памяти подписчиков это единственный раз. Однако это неудивительно, ведь вместе они проводят очень мало времени, хотя Рождество все же решили отпраздновать вместе.

Напомним, что Чет Хэнкс четвертый ребенок голливудской звезды. От нынешнего брака с Ритой Уилсон Том имеет еще одного сына Трумана. А старшие дети - Элизабет и Колин - дети от бывшей супруги Саманты Льюис.

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