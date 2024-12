Вышедшая из комы девушка не могла говорить и спела в палате песню Адель

В Англии девушка спела в больничной палате песню Адель почти сразу после выхода из комы и поразила этим врачей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце августа 2022 года 23-летняя Джорджия Скалли попала в аварию. Машина, в которой она ехала с друзьями с вечеринки, разбилась и загорелась. По словам девушки, она не помнит, как именно это произошло. Позже Скалли рассказали, что ее вытащили из автомобиля пожарные и доставили в больницу. В результате черепно-мозговой травмы у девушки случился инсульт, также у нее были сломаны ребра, повреждена селезенка и легкие. Врачи предупредили родителей Скалли, что если даже она и проснется, то не сможет ходить и говорить.

Пациентка очнулась спустя месяц. Вышедшая из комы девушка не могла говорить, но позже рассказала, что, очнувшись, была уверена, что ей 16 лет. Скалли забыла, что давно окончила школу и уже работала. Сестра девушки решила помочь ей и начала включать ее любимые песни. Внезапно Скалли запела композицию Адель Someone Like You и закончила ее, не спутав ни слова. "Музыка стала моим утешением, и я подпевала плейлисту, который моя сестра составила для меня", - отметила девушка.

Спустя долгое время восстановления Скалли снова научилась говорить. Ей пришлось удалить несколько частей черепа и вставить в голову титановую пластину. Кроме того, после аварии девушка потеряла обоняние и способность ощущать вкусы. По словам Скалли, она уже почти смирилась с произошедшим. "У меня теперь есть проездной на автобус, как у старушки, и я возвращаюсь в спортзал", - поделилась последними новостями она.