В Имишли снесли незаконное строение

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана снесли незаконное здание, возведенное в селе Джавадханлы Имишлинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, Государственное агентство контроля за безопасностью на строительстве при МЧС продолжает планомерные рейды по выявлению и устранению незаконных построек по всей стране.

На этот раз сигнал поступил от Имишлинской районной исполнительной власти. Было установлено, что гражданин Реджеб Гара оглу Фейзуллаев самовольно начал строительство объекта на территории села Джавадханлы, не имея на то законных оснований.

На основании обращения и в соответствии с полномочиями, сотрудники агентства при участии представителей районной администрации провели мероприятия, в результате которых незаконное строение было демонтировано.

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