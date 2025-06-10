Сколько пожаров произошло в Азербайджане в праздничные дни?

Во время празднования Гурбан байрамы сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в нерабочие праздничные дни на горячую линию "112" поступило множество звонков, по которым экстренные службы отреагировали на 230 пожаров, 20 случаев оказания помощи людям в безвыходном положении, 2 дорожно-транспортных происшествия и 2 попытки самоубийства.

Благодаря принятым неотложным мерам, удалось быстро потушить пожары, а также спасти жизни людей.

В целом, в течение праздников сотрудники МЧС спасли 28 человек, из них 8 - дети, эвакуировали еще 2, четыре человека пострадали, а четыре тела были переданы соответствующим структурам.

Ранее сообщалось, что в Джалилабаде "Ford" упал в канал.