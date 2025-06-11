Ученые заявили о спаде солнечной активности

Солнечная активность идет на спад. Похоже, ее пик в текущем цикле уже позади.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

"Поступившие в мае 2025 года данные, судя по всему, окончательно подтверждают, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится в данный момент на выраженной стадии спада, которая, предварительно, завершится только около 2030-го года", - пояснил специалист.

По его словам, следующий пик солнечной активности следует ждать не раньше 2034-2036 годов. При этом он может быть сильнее текущего.

Богачев пояснил, что ключевым индикатором солнечного цикла является индекс числа солнечных пятен, который рассчитывается непрерывно с 1749 года. В прошлом месяце этот показатель резко упал. В августе он достиг минимума с того же месяца 2022 года и составил 79 единиц, хотя в апреле был около 140.

По словам Богачева, текущий уровень солнечной активности не позволяет надеяться на возвращение к пиковым значениям 2024 года. Таким образом, пиком 25-го цикла считается август 2024 года, когда индекс достиг максимума за последние 20 лет - 216 единиц, добавил он.

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