В гянджинской больнице загорелся кислородный баллон - проводится эвакуация
В Гянджинской городской клинической больнице №1 имени Аббаса Саххата произошел серьезный инцидент - загорелся кислородный баллон. На фоне возгорания больница частично осталась без электроэнергии, а реанимационное отделение экстренно эвакуируют.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, инцидент вызвал тревогу среди персонала и пациентов. По предварительной информации, более 10 пациентов уже эвакуированы и доставлены в городскую больницу №3 имени Зульфугара Мамедова.
Из-за происшествия в учреждении прекращена подача электроэнергии, также приостановлены некоторые медицинские услуги. Власти и службы экстренного реагирования находятся на месте.
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