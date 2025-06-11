В гянджинской больнице загорелся кислородный баллон

В Гянджинской городской клинической больнице №1 имени Аббаса Саххата произошел серьезный инцидент - загорелся кислородный баллон. На фоне возгорания больница частично осталась без электроэнергии, а реанимационное отделение экстренно эвакуируют.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, инцидент вызвал тревогу среди персонала и пациентов. По предварительной информации, более 10 пациентов уже эвакуированы и доставлены в городскую больницу №3 имени Зульфугара Мамедова.

Из-за происшествия в учреждении прекращена подача электроэнергии, также приостановлены некоторые медицинские услуги. Власти и службы экстренного реагирования находятся на месте.

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