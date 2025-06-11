Стало известно, когда наступит лето в Азербайджане

Летний сезон (летнее солнцестояние) в Азербайджан наступит 21 июня в 06:42:11.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), в этот момент угол между осью вращения Земли и направлением на Солнце будет наименьшим.

В Баку в этот день в полдень Солнце будет наблюдаться на высоте 73,1° над горизонтом, то есть на максимальной высоте.

Этот день считается самым длинным днём, ночь - самая короткая в году. Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты 24 секунды, ночь продлится 8 часов 56 минут 36 секунд.

Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 37 минут 5 секунд.

Ранее мы сообщали о том, что в Азербайджане 3 дня подряд будут нерабочими.