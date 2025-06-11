Самый популярный тиктокер покинул США

Самый популярный тиктокер с несколькими миллионами подписчиков Хаби Лэм покинул США после того, как его задержали иммиграционные агенты в Лас-Вегасе за якобы просроченную визу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Associated Press.

Сенегальско-итальянского инфлюенсера, которого в действительности зовут Серинге Хабане Ламе, задержали в пятницу, 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида. Однако звезде разрешили покинуть страну без ордера на депортацию, отметил в заявлении представитель Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Дело в том, что Ламе прибыл в США 30 апреля и "превысил условия своей визы", сказал представитель ICE.

Ранее мы сообщали, что службы иммиграционного и таможенного контроля США задержала тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за нарушения визового режима.