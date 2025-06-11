За рулём восстания: как иранские дальнобойщики стали авангардом нового протеста

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как экономический протест водителей охватил весь Иран.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Всё началось, как часто бывает в истории великих народных волнений, с экономических мелочей. Несколько сотен водителей в Лурестане и Фарсе отказались выходить в рейсы после повышения цен на дизельное топливо. Через несколько дней стачка охватила Шираз, Исфахан, Мешхед и Ахваз. Сегодня - более 155 городов, полная блокада логистики по ключевым маршрутам, отказ от перевозки топлива, продовольствия, стройматериалов и даже тел умерших. Республика, которая гордится своими "шахидскими" траурными процессиями, впервые столкнулась с тем, что тела не могут быть доставлены в мечети.

Это не просто экономическая забастовка. Это грохочущий мотор народного негодования, которому суждено изменить саму конфигурацию режима.

Исламская Республика Иран в 2025 году - это государство, управляемое категориями войны, мученичества и идеологической оккупации, которые больше не соответствуют ни внешнему, ни внутреннему устройству мира.

С момента прихода к власти аятоллы Хомейни в 1979 году структура власти в Иране строилась на сакрализованном авторитаризме, легитимированном через концепцию "Велаят-е Факих" - власти исламского юриста. Эта модель предполагала, что духовный лидер выше закона, выше выборов, выше государства. И на протяжении 45 лет это работало, но только в условиях, когда иранский народ был напуган, обманут и изолирован.

В 2025 году в Иране:

Уровень безработицы среди молодёжи достиг 28,4% (по данным Statistical Center of Iran, SCI, и оценки Brookings);

достиг 28,4% (по данным Statistical Center of Iran, SCI, и оценки Brookings); Более 70% населения живёт за чертой бедности , по признанию экс-министра сельского хозяйства Казема Хажати;

, по признанию экс-министра сельского хозяйства Казема Хажати; ВВП на душу населения - 4 000 долларов , что в 6 раз ниже, чем в Турции и в 9 раз ниже, чем в ОАЭ;

, что в 6 раз ниже, чем в Турции и в 9 раз ниже, чем в ОАЭ; Инфляция продовольствия превышает 80% в годовом исчислении ;

; В 2024 году инфляция по дизельному топливу составила 108% , несмотря на субсидии и государственное регулирование;

, несмотря на субсидии и государственное регулирование; По данным Amnesty International, в 2024 году было казнено 853 человека , в том числе подростки, женщины, курды и сунниты. В 2025 году темпы репрессий только ускорились: в мае - 169 казней за 30 дней;

, в том числе подростки, женщины, курды и сунниты. В 2025 году темпы репрессий только ускорились: в мае - 169 казней за 30 дней; В 30 из 31 провинции регулярно фиксируются многочасовые отключения электроэнергии . В мае 2025 года на встрече министров ОЭС в Тегеране электричество было отключено в здании, где проходила сессия;

. В мае 2025 года на встрече министров ОЭС в Тегеране электричество было отключено в здании, где проходила сессия; На каждый день приходится в среднем 6-7 публичных протестов , по данным Human Rights Activists News Agency (HRANA), не считая саботажа и забастовок;

, по данным Human Rights Activists News Agency (HRANA), не считая саботажа и забастовок; Общая задолженность государства перед частным сектором (в т.ч. по контрактам с частными перевозчиками) оценивается в свыше 8 млрд долларов ;

; Общий объём иностранных инвестиций в 2024 году - меньше $1 млрд, что в 18 раз ниже, чем в 2010 году.

Это тотальный, всеобъемлющий коллапс не только экономики, но и смысла.

С мая 2025 года по всей территории Ирана бастуют грузоперевозчики, водители цистерн, пикапов, фур и микроавтобусов. Они парализовали логистику, без которой не может функционировать ни одна сфера - от сельского хозяйства до поставок топлива и воды.

На момент написания статьи:

Протест распространился на 31 провинцию и более 155 городов , включая Тегеран, Мешхед, Исфахан, Тебриз, Шираз, Кум, Бандар-Аббас;

и , включая Тегеран, Мешхед, Исфахан, Тебриз, Шираз, Кум, Бандар-Аббас; Количество бастующих водителей, по данным объединения "اتحاد کارگران حمل و نقل" (Профсоюз транспортных рабочих Ирана), превышает 80 000 человек ;

; Около 12 000 фур стоят в депо и не выходят на маршруты ;

; В ряде провинций (в частности, в Керманшахе и Хузестане) продуктовые рынки начали испытывать дефицит муки, топлива, мяса ;

; В Ахвазе, Йезде и Курдистане прекратили подвоз воды и топлива в ряд отдалённых населённых пунктов;

Цены на хлеб в Тебризе и Бушере выросли на 32% за одну неделю, что привело к забастовке пекарей и продавцов в 7 городах.

При этом требования водителей остаются экономическими, а не идеологическими: снижение цены на дизель, отмена лимитов на топливо, выплаты по страхованию, индексация тарифов на перевозки. И именно это делает протест особенно опасным для властей: он рационален, неуязвим для обвинений в экстремизме и лишён эмоционального пафоса.

До недавнего времени в Иране существовали только государственные профсоюзы, работающие под контролем Басидж и КСИР. Они не защищали интересы рабочих, а служили "каналом социализации" под надзором спецслужб. Но в 2025 году на наших глазах формируется альтернативная профсоюзная сеть, в том числе через Telegram и мессенджеры типа Eitaa и Bale, где водители создают тайные координационные каналы.

Ключевые принципы новой организации:

Децентрализация - нет "лидера", которого можно арестовать; Горизонтальное принятие решений - в основе каждой ячейки - район, стоянка, депо; Рациональная повестка - только чёткие экономические и профессиональные требования; Поддержка других профессий - подключение пекарей, фермеров, торговцев и поставщиков.

Такой профсоюз - это инфраструктура будущего гражданского общества. Его не видно на митингах, он не выступает в прямом эфире, но он работает, как внутренний метаболизм революции.

Режим отреагировал ожидаемо:

Арестовано более 200 водителей (данные Amnesty, 3 июня 2025);

(данные Amnesty, 3 июня 2025); В 19 городах введены передвижные блокпосты для досмотра грузовиков ;

; Введён новый указ о запрете финансовой помощи из-за рубежа , по сути - блокировка перевода средств из диаспоры;

, по сути - блокировка перевода средств из диаспоры; Журналисты, освещающие забастовку, подвергаются цензуре и угрозам. По данным Reporters Without Borders, в мае задержано 17 журналистов ;

; Онлайн-активисты жалуются на сбои в работе VPN и массовые блокировки сетей обмена данными.

Однако это работает всё хуже. В условиях кризиса доверие к официальным источникам информации рухнуло до рекордных 13%, согласно опросу GAMA Institute, проведённому в 22 провинциях в апреле.

Али Хаменеи и окружение продолжают жить в парадигме конца 1980-х. Их убеждённость в "упадке Запада", "неминуемом исчезновении Израиля" и "божественном предназначении" - не политическая стратегия, а психоидеологическая защита от реальности.

Президент Пезешкиан, которого режим выставляет как "реформатора", оказался безвольным исполнителем воли рахбара. Его выступления, наполненные поэзией, но лишённые содержания, напоминают последние месяцы Горбачёва - когда политическая оболочка уже не в состоянии управлять историческим процессом.

Передача власти Моджтабе Хаменеи - фантазия, не подкреплённая ни институтами, ни харизмой. Он избегает публичности, лишён опыта, погряз в коррупционных скандалах. Как в позднем СССР, семейная династизация элиты - это не признак стабильности, а сигнал финального гниения.

На первый взгляд, требования водителей сугубо технократичны: отменить ограничения на льготный дизель, вернуть прежние страховые выплаты, обеспечить минимальную гарантированную оплату рейсов. Но опыт Ирана учит: экономические лозунги - это завуалированная форма политического требования смены системы.

Когда в 2019 году власти повысили цены на бензин на 50%, по стране прокатилась волна протестов, завершившаяся убийством более 1500 человек. Сегодня, в июне 2025 года, у забастовки иной облик - организованный, выверенный, методичный. Впервые с момента исламской революции 1979 года в Иране на наших глазах рождается независимое профсоюзное движение - альтернатива декоративным "трудовым домам", подконтрольным Басидж и КСИР.

Исламская Республика Иран умеет подавлять митинги: железо против крика, аресты против лозунгов, казни против свободы. Но дальнобойщики - это хребет иранской экономики, его артерии. Их стачка парализует всё: нефтяные поставки, сельское хозяйство, торговлю. Ни один режим не может чувствовать себя спокойно, если грузовики перестают ездить.

Особенность забастовки - её сдержанная организованность. Протестующие не жгут покрышки, не ломают витрины. Они просто останавливают грузовики. И это оказывает большее давление, чем все уличные бунты предыдущих лет.

Кроме того, стачку поддержали представители других профессий: пекари, фермеры, частные торговцы, мелкие бизнесмены. По сути, складывается горизонтальная коалиция "рабочего Ирана" - без лидеров, но с колоссальной пассионарной энергией.

В 2022 году молодёжь была в авангарде восстания. Тела юношей и девушек лежали на улицах Тегерана, Санандаджа и Табриза. По данным правозащитников, более 500 молодых людей были убиты, свыше 20 тысяч - арестованы, сотни ослеплены выстрелами в упор. С тех пор наступила смена тактики.

Сегодня молодежь сохраняет молчание - не из страха, а из стратегического расчёта. Движение дальнобойщиков - это новая волна, где вместо улиц - стоянки и промзоны, вместо лозунгов - офлайн-агитация, вместо героизма - терпение. Водители стали теми, кто "берегут молодежь", как в подполье берегли будущих лидеров Сопротивления.

Исторические параллели: восстание на колёсах

Пожалуй, самый яркий прецедент - это забастовка портовых рабочих в Гданьске в августе 1980 года. Начавшись как экономический протест против повышения цен на мясо и отмены субсидий, она вскоре трансформировалась в политическое движение, породив профсоюз "Солидарность" под руководством электрика Леха Валенсы.

К концу 1981 года:

В "Солидарности" состояло более 10 миллионов поляков , то есть почти треть взрослого населения страны;

, то есть почти треть взрослого населения страны; Движение координировало забастовки на 1200 предприятиях , включая металлургию, судостроение, электроэнергию и транспорт;

, включая металлургию, судостроение, электроэнергию и транспорт; Было заключено Гданьское соглашение, впервые легитимизировавшее независимые профсоюзы в коммунистической стране.

Советский Союз и Варшавский договор впервые столкнулись с тем, что народ научился самоорганизации без партий и парткомов. Не прошла и декада - как СССР прекратил существование. И толчком стали рабочие в порту, не политики, не генералы, не профессора.

Франция, 2018: куртки вместо партий

Движение "Жёлтых жилетов" (Gilets Jaunes) началось с протеста дальнобойщиков и автолюбителей против повышения акцизов на топливо. Поводом стало решение правительства Макрона повысить цену на дизель в рамках экологической реформы. Но началось массовое, стихийное движение, охватившее все департаменты Франции.

К концу 2018 года:

Протесты прошли в каждой из 96 метропольных префектур Франции;

Франции; Участвовало более 2,5 миллионов граждан , по данным МВД Франции;

, по данным МВД Франции; Президент Макрон пошёл на уступки, включая отмену акцизов , повышение минимальной зарплаты и заморозку цен на электроэнергию;

, повышение минимальной зарплаты и заморозку цен на электроэнергию; Движение инициировало новую волну политической рефлексии, породив альтернативные гражданские структуры, как "Assemblée des Assemblées".

Gilets Jaunes - это не партия. Это гнев на колёсах, и он стал примером для десятков стран, включая Бельгию, Сербию, Канаду, Нидерланды. Протест начался с дизеля - а закончился вопросом легитимности самого государства как такового.

Иран, 1978: водители автобусов - первый удар по шаху

Мало кто помнит, что одним из первых ударов по шахскому режиму в 1978 году стали вовсе не студенты или муллы, а бастующие водители общественного транспорта в Тегеране. В декабре 1978 года они прекратили перевозку пассажиров, включая солдат, офицеров и служащих госструктур, что фактически парализовало столицу.

Забастовка охватила более 6000 водителей ;

; Перевозка топлива и продовольствия в столицу была нарушена;

За три дня город оказался на грани гуманитарного коллапса;

Именно эта акция, как пишет исследователь иранистики Майкл Фишер, стала "моментом, когда система начала терять контроль".

Эти водители протестовали в поддержку шахидов из Кума, убитых силовиками на похоронах - и тем самым легитимизировали повестку оппозиции. Позже, в январе 1979 года, именно транспортный коллапс сделал невозможным подавление митингов - танки просто не доехали.

И вот теперь - спустя 47 лет - в Иране снова бастуют водители. Только теперь они не поддерживают систему шахидов. Они бастуют против неё.

Забастовка дальнобойщиков 2025 года - это не протест обездоленных. Это революция компетентных. Людей, которые знают, как работает экономика. Как доставляются продукты, топливо, стройматериалы. Как функционирует повседневная реальность.

Символично, что бастующие в Telegram-чатах называют свои грузовики "танками сопротивления". Это аллегория с двойным дном:

Во-первых, это насмешка над терминологией режима, в котором каждая казнь - "удар по врагу", а каждая проповедь - "фронт духовной войны";

над терминологией режима, в котором каждая казнь - "удар по врагу", а каждая проповедь - "фронт духовной войны"; Во-вторых, это историческая память: грузовики и танки - машины, двигающие историю, но у грузовиков другая цель - строить, а не разрушать.

Несмотря на различия в географии, культуре, идеологиях, все описанные выше движения объединяет несколько структурных черт:

Транспорт - это критическая инфраструктура, и его остановка парализует не только экономику, но и государственный контроль. Водители как сообщество аполитичны, но крайне дисциплинированы, что делает их неудобными для репрессий и одновременно уважаемыми в народе. Экономическая мотивация приводит к политическому выводу: если система не может обеспечить минимальный уровень справедливости, она подлежит замене. Отсутствие централизованного лидерства - ключ к устойчивости. Режим не может обезглавить протест, если головы у него нет. Горизонтальная солидарность: транспортники всегда втягивают в орбиту другие профессии - докеров, пекарей, фермеров, учителей.

Именно поэтому Иран, как когда-то Польша, как недавно Франция, оказался перед новым типом революции - революцией колёс, медленной, мощной, всепроникающей.

Забастовка как рефлекс модернизации

Каждая транспортная революция - это не просто протест против бедности. Это инстинкт нации на торможение абсурда.

Когда во Франции дизель становится дороже, чем электричество - бастуют дальнобойщики.

Когда в Иране киловатт стоит дороже хлеба - бастуют пекари и водители.

Когда государство больше не может поддерживать движение, общество само жмёт на тормоза - и ставит страну на обочину истории. Чтобы развернуть.

И если история чему-то учит, то вот чему: там, где колёса остановились по воле народа, режим долго не держится.

Внутри страны нет политической фигуры, способной стать символом перемен. Мир Хоссейн Мусави - под домашним арестом. Наргиз Мохаммади - в тюрьме. Масуд Пезешкиан - лирик, а не лидер. Он не "иранский Горбачёв", он - парадный спикер исламской демократии без содержания. Хаменеи - по-прежнему страж башни, в которой уже гниёт основание.

Но есть диаспора - десятки миллионов иранцев, живущих в США, Канаде, Европе. Их усилия по поддержке протестующих блокируются новыми законами режима, запрещающими внешние переводы. Это - отчаянная попытка задушить протест финансово, но информационный эффект - обратный: миру становится всё очевиднее, что режим держится только на штыках и нефти.

Официальный Тегеран продолжает переговоры с США по ядерной программе. Но это - тактическая игра. Иран ждет, что Дональд Трамп либо потеряет поддержку, либо будет отстранён. Но у нынешнего американского президента нет иллюзий. Трамп прекрасно понимает: как только Иран получит гарантии от США, он начнёт экспортировать революцию с удвоенной энергией.

В Тегеране также осознают, что возвращение американского капитала в Иран будет означать конец политики уничтожения Израиля, которой придерживаются уже почти полвека. Компромисс - это смерть идеологии. Поэтому никакой настоящей сделки не будет.

Слухи о передаче власти сыну рахбара - Моджтабе Хаменеи - циркулируют давно. Но это пустая спекуляция. Али Хаменеи ни разу не продемонстрировал сыну ту религиозную и политическую легитимность, которая необходима для передачи власти. Моджтаба - фигура компромиссная, испуганная и лишённая харизмы. Даже в глазах самих мулл он - скорее балласт, чем надежда.

Возможен другой сценарий: коллективное руководство, при котором власть перейдёт к военному блоку КСИР + часть духовенства. Но и он нестабилен: в стране нет больше веры в фасадные перемены.

Исламская Республика Иран в 2025 году - это исторический анахронизм. Внутри - социальная деградация, экономический коллапс, растущая пропасть между элитами и обществом. Снаружи - изоляция, санкции, дипломатическая пустота. Но главное - внутри страны начинает вырабатываться новый тип протеста: долговременный, лишённый романтического пафоса, но методичный и неумолимый.

Забастовка дальнобойщиков - не эпизод, а симптом. Это не "бунт бедных", а начало революции компетентных: тех, кто знает, как работает страна, и требует смены не фасадов, а самой основы власти.

Иранский режим падёт. Не от уличного баррикадного штурма, а от внутреннего разложения и восстания на колёсах.

Потому что, как показывает история, если бастуют водители - страна стоит. А если страна стоит - значит, она готовится к шагу вперёд.