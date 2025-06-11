Xiaomi SU7 Ultra стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Серийный электрокар Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд Нюрбургринга. Седан с пакетом Track превзошел достижение Porsche Taycan Turbo GT и Rimac Nevera, чуть-чуть не дотянув до времени Porsche 718 GT4 RS Manthey Kit. Силовая установка SU7 Ultra включает три электромотора. Отдача составляет 1548 лошадиных сил, а разгон до первой "сотни" у машины с полусликами занимает менее 2 секунд.

Седан Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд Нюрбургринга в категории Executive cars - 7:04,957. За рулём машины сидел бельгиец Винсент Радермекер. Он оказался быстрее Ларса Керна на Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package (7:07,55), Андреаса Симонсена на Tesla Model S Plaid (7:35,579) и даже Мартина Кодрича на Rimac Nevera (7:05,298), хотя это уже класс Super sports cars. Ехал Радермекер на вполне себе серийном электромобиле - но с опциональным пакетом Track.

В него входит углепластиковая крыша, кованые колеса диаметром 21 дюйм, шины Pirelli P Zero Trofeo RS, тормозные колодки Endless MA45B для гонок на выносливость и винтовые стойки Bilstein EVO R с 10 уровнями регулировки сжатия и отбоя. Силовая установка SU7 Ultra трехмоторного, с отдачей 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. Время разгона до ста с выбегом один фут составляет 1,98 секунды (для этого нужны соответствующие шины), паспортная максималка - больше 350 километров в час.

Для сравнения: Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package - это 1108 лошадиных сил и 1340 Нм крутящего момента, разгон до "сотни" за 2,2 секунды и максимальная скорость 305 километров в час. Пакет Weissach означает, что нужно пожертвовать вторым рядом сидений, фирменными аналоговыми часами, электроприводом лючка зарядного порта и задними динамиками аудиосистемы. К тому же на облегченных машинах меньше шумопоглощающих материалов, а также стоят специальные стекла.