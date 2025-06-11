https://news.day.az/world/1759490.html Боевики сбили истребитель в Мьянме - ВИДЕО Истребитель национальных ВВС сбит боевиками в Мьянме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Боевики сбили истребитель в Мьянме - ВИДЕО
Истребитель национальных ВВС сбит боевиками в Мьянме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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