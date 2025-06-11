Власти Китая протестировали нового робота

В Китае власти тестируют робота, собирающего данные о социальном рейтинге и следящего за поведением жителей района.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что от этого будет зависеть их оценка.

Представляем вашему вниманию данное видео: