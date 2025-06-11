https://news.day.az/hitech/1759492.html Власти Китая протестировали нового робота - ВИДЕО В Китае власти тестируют робота, собирающего данные о социальном рейтинге и следящего за поведением жителей района. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что от этого будет зависеть их оценка. Представляем вашему вниманию данное видео:
Власти Китая протестировали нового робота - ВИДЕО
В Китае власти тестируют робота, собирающего данные о социальном рейтинге и следящего за поведением жителей района.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что от этого будет зависеть их оценка.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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