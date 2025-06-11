Бывший дипломат найден мертвым в Баку

Ильгар Ибрагимов, работавший консулом в посольстве Азербайджана в Узбекистане, найден мертвым в своем доме.

Как передает Day.Az, он вернулся в Баку в зимой.

Причина смерти Ильгара Ибрагимова неизвестна.

Отметим, что он долгое время работал в сфере дипломатической службы, занимал должности первого секретаря и консула в посольстве Азербайджана в Узбекистане.

Пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) отказалась отвечать на запрос относительно Ильгара Ибрагимова.

"Мы не предоставляем СМИ информацию о сотрудниках посольств и МИД", - говорится в заявление.

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