https://news.day.az/society/1759546.html Бывший дипломат найден мертвым в Баку Ильгар Ибрагимов, работавший консулом в посольстве Азербайджана в Узбекистане, найден мертвым в своем доме. Как передает Day.Az, он вернулся в Баку в зимой. Причина смерти Ильгара Ибрагимова неизвестна.
Бывший дипломат найден мертвым в Баку
Ильгар Ибрагимов, работавший консулом в посольстве Азербайджана в Узбекистане, найден мертвым в своем доме.
Как передает Day.Az, он вернулся в Баку в зимой.
Причина смерти Ильгара Ибрагимова неизвестна.
Отметим, что он долгое время работал в сфере дипломатической службы, занимал должности первого секретаря и консула в посольстве Азербайджана в Узбекистане.
Пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) отказалась отвечать на запрос относительно Ильгара Ибрагимова.
"Мы не предоставляем СМИ информацию о сотрудниках посольств и МИД", - говорится в заявление.
Ранее мы сообщали, что удар током убил работника бакинской автомойки.
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