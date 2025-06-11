Парижская публика с энтузиазмом встретила искусство Азербайджана

При содействии Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова в галерее Fransiz Barlier в Париже прошла выставка азербайджанских и французских художников, сообщила Day.Az наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Особым украшением экспозиции стало участие талантливой художницы из Баку Бахар Гулиевой. Она представила две яркие декоративные работы, в которых сразу же отметили насыщенность палитры и тонкое цветовое равновесие. Гостям было интересно не только наблюдать, но и задавать вопросы автору - завязались живые дискуссии о роли цвета, форме и вдохновении. Небольшие работы Асмер Нариманбекова были посвящены сказочным образам Азербайджана - они словно приглашали зрителей в волшебный мир наших традиций и мифов.

"Французские художники также представили работы в разных техниках и стилях, фотографии и анимализме в живописи. Атмосфера была теплой, звучали комплименты, и, что особенно приятно, - проявлялся искренний и большой интерес к нашей культуре и стране", - сказала художница.

Ранее мы сообщали, что азербайджанский хореографический спектакль покорил стамбульскую публику.