Азербайджанский хореографический спектакль покорил стамбульскую публику

На сцене культурного центра Ali Emiri Efendi Cultural Center в Стамбуле состоялась премьера хореографического спектакля "Слияние стихий".

Об этом сообщил Day.Az хореограф-постановщик проекта, лауреат международных конкурсов, член Европейской ассоциации культуры, выпускник Бакинской хореографической академии и Московского государственного института культуры Фарид Казаков.

В этом спектакле были представлены в театрально-хореографической интерпретации все стихии планеты. Артистами данного спектакля стали воспитанники международной академии Фарида Казакова и профессионального клуба художественной гимнастики Elita под руководством Айтян Рустамовой, а также многократная чемпионка Турции Зейнеп Ягмур Узшен и мастер спорта по художественной гимнастике России Екатерина Комарских.

"Я рад, что мой очередной спектакль в Турции прошёл с успехом. Творить в качестве балетмейстера особое удовольствие. Также быть хореографом-постановщиком целого спектакля - это и большая ответственность представлять страну в братской стране. В дальнейшем мы планируем вывести наши постановки на международные театральные фестивали и конечно же приехать с гастролями в родном Баку ", - отметил Фарид Казаков.

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