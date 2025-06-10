В Санкт-Петербурге пройдет спектакль, посвященный Ази Асланову

Азербайджанский государственный театр кукол примет участие в Международном фестивале кукольных театров "Демменифест - 2025", который пройдет с 10 по 16 июня в Санкт-Петербурге, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Зрителям будет представлен спектакль "Дерево иннаб" о гвардии генерал-майоре танковых войск, дважды Герое Советского Союза Ази Асланове (1910-1944).

Новое произведение создано по мотивам одноименного романа писателя-драматурга Севиндж Нуруггызы в формате "черного кабинета", создающем полную иллюзию движения каких-либо элементов, объектов, предметов, кукол в пространстве как будто без помощи человека. Это происходит, когда на фоне абсолютно черной бархатной ткани актер в такой же бархатной одежде, перчатках и специальном головном уборе, закрывающем лицо, а также благодаря специальному расположению световых приборов, производит действия с куклой, сам при этом оставаясь невидимым для зрителей, замечающих лишь движущийся объект.

Сценография и постановка спектакля осуществлена главным режиссером театра Анаром Мамедовым, а художественную часть спектакля создал главный художник театра Игбал Алиев. В музыкальной части спектакля используется ряд мемуаров и писем героя.

Актеры театра Рауф Бабаев, Лина Мамедова и Араз Гасанли создали кукольные образы главных героев спектакля. Спектакль будет представлен на русском языке.

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