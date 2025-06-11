https://news.day.az/world/1759557.html Маск извинился за свои посты о Трампе - ФОТО Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сожаление из-за своих заявлениях о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре на прошлой неделе. "Я сожалею о некоторых своих постах о Президенте [Дональде Трампе] на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал бизнесмен в X.
Маск извинился за свои посты о Трампе - ФОТО
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сожаление из-за своих заявлениях о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре на прошлой неделе.
"Я сожалею о некоторых своих постах о Президенте [Дональде Трампе] на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал бизнесмен в X.
Публичная перепалка разгорелась между Трампом и Маском после ухода последнего из правительства. Этому предшествовала критика со стороны бизнесмена законопроекта о налоговых послаблениях, который Трамп называл "Большим прекрасным биллем".
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