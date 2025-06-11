Нацгвардию США "расстреляли" пеинтболлом

Неизвестные открыли огонь из пэйнтбольного "ружья" по военнослужащим Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: