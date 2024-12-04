Мужчина купил для жены золотую цепочку и благодаря этому стал богаче на $1 млн

В Сингапуре мужчина купил для своей жены золотую цепочку и выиграл в лотерею благодаря этому $1 млн, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, победителем стал мужчина индийского происхождения по имени Баласубраманиан Читамбарам. Он купил своей жене золотую цепочку в местном ювелирном магазине, который производил розыгрыш джекпота среди покупателей.

О том, что он стал обладателем $1 млн, мужчина узнал спустя три месяца после покупки. По его словам, часть суммы он планирует пожертвовать на благотворительность, а оставшиеся деньги пойдут на нужды семьи и на дополнительные подарки для супруги.

"Это какое-то благословение", - прокомментировал Читамбарам.