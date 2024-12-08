Парень показал необычную находку в недавно купленном доме и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit с ником bendersfembot показал на портале необычную находку, которую он сделал в своем новом доме.

Как передает Day.Az, комментаторы признались, что увиденное напугало их.

Автор поста опубликовал фотографию дыры в полу, которую он увидел в подвале дома. В дыре парень смог разглядеть скамейку, находящуюся под водой.

"Будьте осторожны: стоячая вода может стать средой для размножения болезнетворных бактерий!", "Не спускайтесь туда без защитного костюма. В любой воде, которую долго никто не трогал, обязательно живет что-то ужасное", "Кошмарно, что там может быть так много воды", "Что бы в итоге вы ни сделали, не трогайте воду", - написали испуганные пользователи.

Комментаторы посоветовали автору публикации сообщить о проблеме риэлтору или хозяину дома, так как вода в подвале может быть опасна и для конструкции самого здания. Парня также призвали вызвать сантехника и устранить проблему, из-за которой в дыре скапливается вода.