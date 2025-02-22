Кот четыре недели плавал по океану без пищи и добрался до Карибских островов

Кот забрался в контейнер сухогруза в голландском Северном Брабанте и четыре недели плавал по Атлантическому океану в трюме без пищи. Об этом пишет NOS Nieuws, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За четыре недели путешествия животное преодолело путь от Нидерландов до Карибских островов. К концу путешествия кот заметно отощал. Сотрудники AMC Cargo обнаружили его, только когда распечатали контейнер в конечной точке маршрута - на острове Кюрасао у берегов Венесуэлы.

После путешествия черно-белый кот был напуган, поэтому сотрудникам транспортной компании пришлось заманивать его в клетку с пищей. После этого его передали сотрудникам фонда Kitten Rescue Curaçao Foundation, в котором животное кормят, лечат и ищут ему хозяев. Пока не установлено, принадлежал ли он кому-то раньше. Чипа на коте нет.