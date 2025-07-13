Дженнифер Энистон замечена с новым возлюбленным

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон заметили вместе с новым возлюбленным, гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Дженнифер Энистон и Джима Кертиса во время отдыха на яхте на Майорке. Влюбленные общались с друзьями Кортни Кокс, Оливией Уайлд, Эми Шумер и Джейсоном Бейтманом. Пара не скрывала своих чувств: они держались за руки, гладили друг друга и целовались.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли несколько дней назад. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями "для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви", а также публикацию, где он призывал "не изолировать себя" от отношений.