Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на модном показе

Блогершу Эль Фергюсон раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на модном показе.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Для выхода в свет инфлюэнсерша выбрала лиловое платье Loewe из коллекции осень-зима 2025 с глубоким вырезом и многослойной баской на талии. При этом она отказалась от бюстгальтера, дополнив образ меховыми тапками.

Пользователи сети не оценили внешний вид Фергюсон, о чем написали в комментариях под материалом.

"Не в восторге, это напоминает мне обвисшую кожу после резкой потери веса!", "Не всегда хорошо выглядеть - значит выглядеть по-другому. И я говорю о платье, а не о тебе. Это платье в таком виде никому бы не подошло", "Это ужасно, и ты выглядишь в нем таким неудобным, как будто боишься, что оно распадется. Выглядит очень некрасиво", - написали они.