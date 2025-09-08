Американская рэперша съела помаду на красной дорожке

Американская рэперша Doja Cat съела помаду на красной дорожке церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, которая прошла в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Doja Cat появилась на светском мероприятии с красной помадой в руках. Сначала рэперша накрасила ей губы перед фотографами, а после откусила ее. При этом неизвестно, был ли это съедобный реквизит или настоящая помада.

Исполнительница выбрала для премии разноцветное мини-платье с глубоким декольте, украшенное розовыми стразами. Артистка также надела массивные серьги и кольца. Doja Cat сделали макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой и подобрали парик с объемной укладкой.