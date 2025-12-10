Азербайджанские блогеры

- Тогда и Сейчас

Фотографии азербайджанских инфлюенсеров, на которых сопоставлены их архивные снимки с нынешними, стали темой обсуждения в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az, на опубликованных кадрах заметно, что внешность многих блогеров со временем существенно изменилась, а некоторые стали практически неузнаваемыми.

Подписчики связывают эти изменения с новым стилем макияжа, профессиональными съёмками, эстетическими процедурами и более качественной работой в социальных сетях. Сравнительные фотографии, набравшие тысячи просмотров за короткое время, вызвали широкие обсуждения в онлайн-сообществах.

В комментариях пользователи отмечают как заметные перемены во внешности блогеров, так и то, что со временем они стали выглядеть более ухоженно.