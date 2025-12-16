Севда Яхъяева порадовала поклонников новой творческой работой

Азербайджанская певица Севда Яхъяева поделилась с поклонниками новой творческой работой, в которой соединились музыка и цифровые технологии.

Как передает Day.Az, в своём Instagram артистка сообщила, что на её официальном YouTube-канале вышло видео на песню "Darıxmışam".

Артистка пожелала подписчикам приятного просмотра, сопроводив публикацию коротким фрагментом из новой работы.