https://news.day.az/popularblog/1802647.html Севда Яхъяева порадовала поклонников новой творческой работой - ВИДЕО Азербайджанская певица Севда Яхъяева поделилась с поклонниками новой творческой работой, в которой соединились музыка и цифровые технологии. Как передает Day.Az, в своём Instagram артистка сообщила, что на её официальном YouTube-канале вышло видео на песню "Darıxmışam".
