https://news.day.az/popularblog/1802693.html Дубайский отдых Нигяр Альфонсо - ВИДЕО Супруга азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса Нигяр поделилась кадрами пребывания в Дубае. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Нигяр поделилась на своей странице в Инстаграм: "Обещаю - чуть-чуть переборщу, но красиво". Отметим, что у пары двое детей.
Дубайский отдых Нигяр Альфонсо - ВИДЕО
Супруга азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса Нигяр поделилась кадрами пребывания в Дубае.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Нигяр поделилась на своей странице в Инстаграм: "Обещаю - чуть-чуть переборщу, но красиво".
Отметим, что у пары двое детей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре