https://news.day.az/popularblog/1804371.html В сети вспомнили бакинский "Луна-Парк" 2000-х - ВИДЕО Воспоминания о городских развлечениях начала 2000-х вновь всплыли в социальных сетях. Как передает Day.Az, в Instagram-аккаунте Bakuplus появилось видео ностальгического характера, которое напомнило бакинцам о популярном в своё время месте отдыха. Речь идёт о парке, которому в 2000-х годах было присвоено название "Луна-парк".
В сети вспомнили бакинский "Луна-Парк" 2000-х - ВИДЕО
Воспоминания о городских развлечениях начала 2000-х вновь всплыли в социальных сетях.
Как передает Day.Az, в Instagram-аккаунте Bakuplus появилось видео ностальгического характера, которое напомнило бакинцам о популярном в своё время месте отдыха.
Речь идёт о парке, которому в 2000-х годах было присвоено название "Луна-парк".
Тогда в него завезли современные для того времени аттракционы, и парк быстро стал одним из любимых мест семейного отдыха в Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре