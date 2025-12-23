В сети вспомнили бакинский "Луна-Парк" 2000-х

Воспоминания о городских развлечениях начала 2000-х вновь всплыли в социальных сетях.

Как передает Day.Az, в Instagram-аккаунте Bakuplus появилось видео ностальгического характера, которое напомнило бакинцам о популярном в своё время месте отдыха.

Речь идёт о парке, которому в 2000-х годах было присвоено название "Луна-парк".

Тогда в него завезли современные для того времени аттракционы, и парк быстро стал одним из любимых мест семейного отдыха в Баку.