https://news.day.az/popularblog/1805008.html Неожиданный сюрприз для блогера Айнур Бабахан - ВИДЕО Известный азербайджанский блогер Айнур Бабахан рассказала о сюрпризе, который ей устроили супруг и дочь. Они подарили ей кольцо. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айнур поделилась на своей странице в Инстаграм
Неожиданный сюрприз для блогера Айнур Бабахан - ВИДЕО
Известный азербайджанский блогер Айнур Бабахан рассказала о сюрпризе, который ей устроили супруг и дочь. Они подарили ей кольцо.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айнур поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре