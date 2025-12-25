Неожиданный сюрприз для блогера Айнур Бабахан

Известный азербайджанский блогер Айнур Бабахан рассказала о сюрпризе, который ей устроили супруг и дочь. Они подарили ей кольцо.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айнур поделилась на своей странице в Инстаграм.