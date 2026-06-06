https://news.day.az/popularblog/1839644.html Новая стрижка hemistyle - ВИДЕО Азербайджанский блогер Гамида Селимова, более известная как hemistyle, предстала в новом образе. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Гамида поделилась на своей странице в Инстаграм.
Новая стрижка hemistyle - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Гамида Селимова, более известная как hemistyle, предстала в новом образе.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Гамида поделилась на своей странице в Инстаграм.
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