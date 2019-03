На следующей строчке, по версии издания, располагается шведский исполнитель Джон Людвик с песней "Too late for love". Газета пишет, что Швеция всегда славилась своими исполнителями и последние пять лет не покидала десятку лидеров конкурса, а в 2012 и 2015 ее исполнители становились победителями конкурса.

Кроме того, El Periódico также отмечает швейцарского исполнителя Луку Хенни с танцевальной композицией "She got me" и испанского исполнителя Мики Нуньеса, который, по мнению издания, может стать "темной лошадкой" конкурса.

Издание также пишет, что сильную конкуренцию могут составить Элени Фурейра от Кипра, занявшая в 2018 году второе место, итальянский исполнитель Махмуд, чей клип на песню "Soldi" посмотрели уже более 48 миллионов человек.