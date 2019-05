В Тель-Авиве начался второй полуфинал "Евровидение-2019".

Как сообщает Day.Az, в полуфинале примет учасите представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев. Он исполнит песню Truth, его порядковый номер - 18-й.

В первом полуфинале выступили представители 17 стран: Кипр - Тамта с композицией "Replay", Черногория - группа D-moll с "Heaven", Финляндия - Darude feat. Sebastian Rejman с "Look Away", Польша - группа Тулия с "Pali się", Словения - Зала Краль и Гашпер Шантл с "Sebi", Чехия - группа Lake Malawi с "Friend of a Friend", Венгрия - Йоци Папаи с "Az én apám", Беларусь - Зена с "Like It", Сербия - Невена Божович с "Круна", Бельгия - Элиот Вассамиллет с "Wake Up", Грузия - Ото Немсадзе с "Sul tsin iare", Австралия - Кейт Миллер-Хайдке с "Zero Gravity", Исландия - группа Hatari с "Hatrið mun sigra", Эстония - Виктор Крон с "Storm", Португалия - Конан Осирис с "Telemóveis", Греция - Катерина Дуска с "Better Love", Сан-Марино - Серхат с "Say Na Na Na".

По правилам конкурса, только 10 из них по результатам голосования прошли в финал - Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.