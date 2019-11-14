В этот вторник, 12 ноября, в Токио прошел финал конкурса красоты Miss International 2019. В этом году победу одержала 25-летняя Бинт Сайрисорн из Таиланда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, конкурс, который транслировался в прямом эфире по всему миру, входит в четверку престижнейших состязаний наряду с такими, как "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс мира". О девушке мало что известно. Бинт - дипломированный фармацевт. Кроме этого, она работает моделью. Также известно, что после победы в Таиланде на девушку обрушилась волна критики. Многие говорили, что она никогда не сможет победить на международном конкурсе.

"Я позволила себе мечтать о том, чтобы стать королевой. Я использовала критику как силу, чтобы улучшить себя, чтобы стать лучшим представителем своей нации и гордиться ею", - сказала она в своей речи.

На своей странице в Instagram Бинт активно делится стильными фото. Девушка часто принимает участие в фотосессиях и является лицом модных брендов.