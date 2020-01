Гильдия продюсеров Америки объявила победителей своей премии

Лента "1917" режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) в главной категории - "Лучший фильм". Церемония вручения этой награды завершилась в воскресенье в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), итоги оглашены в Twitter PGA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Премия вручена Мендесу, Пиппе Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллуму МакДугаллу, выступавшим в качестве продюсеров "1917". Эта картина повествует о Первой мировой войне и о двух молодых солдатах, которым поручено смертельно опасное задание - доставить секретную депешу через занятую противником территорию. В ролях снялись Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и другие. Лента номинирована на "Оскар", завоевав кинопремию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм и за режиссуру.

Кроме "1917" в ключевой номинации PGA были представлены "Ирландец (The Irishman) Мартина Скорсезе, "Паразиты" (Gisaengchung) Пон Чжун Хо, "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино, "Брачная история "(Marriage Story) Ноа Баумбака, "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса. На награду также претендовали "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) режиссера Тайка Вайтити, "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда и "Маленькие женщины" (Little Women) Греты Гервиг.

Другие лауреаты

"Чернобыль" (Chernobyl) получил награду в номинации "Лучший мини-сериал". Премию получили Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун, Кэролин Штраусс, Крис Фрай и другие. Работа режиссера Йохана Ренка - это пятисерийный мини-сериал, созданный HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. В числе номинантов были "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon), "Невероятное" (Unbelievable), "Настоящий детектив" (True Detective) и "Когда они нас увидят" (When They See Us).

Гильдия присудила победу таким сериалам, как "Дрянь" (Fleabag) и "Наследники" (Succession). "Дрянь" режиссеров Гарри Брэдбира и Тима Киркби ранее завоевал кинопремию "Золотой глобус" в двух номинациях, как и "Наследники" Джесси Армстронга, Джона Брауна и Уилла Феррелла.

Среди анимационных работ премии удостоена "История игрушек 4" (Toy Story 4, США) и ее продюсеры Марк Нилсен и Джонас Ривера. В данную категорию были включены "Эверест" (Abominable, Китай-США), "Холодное сердце - 2" (Frozen II, США), "Как приручить дракона - 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World, США-Япония) и "Потерянное звено" (Missing Link, США).

Лучшей телепередачей признаны "Королевские гонки РуПола" (RuPaul's Drag Race, 11-й сезон). Лучшим документальным игровым фильмом стал "Аполлон-11" (Apollo11, США) о первом полете американских астронавтов на Луну, премию разделили продюсеры Тодд Дуглас Миллер и Томас Петерсен. Они победили создателей лент "Американская фабрика" (American Factory, США), "Для Самы" (For Sama, Великобритания, Сирия), "Страна меда" (Honeyland, Северная Македония), "Пещера" (The Cave, Сирия, Дания, ФРГ, Катар, США) и "Нация одного ребенка" (One Child Nation, США).

В число лауреатов попал и продюсер Дэн Рид, отмеченный за документальный фильм "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland). Награды вручены продюсерам детских передач "Улица Сезам" (Sesame Street) и Теду Сарандосу, отвечающему за контент стримингового сервиса Netflix ("Нетфликс").

О награде

Награда, присуждаемая профессиональным объединением более семи тысяч продюсеров, работающих в кино и на телевидении, является показательной в свете борьбы за премию "Оскар". Мнение PGA и членов Американской академии киноискусств о лучшей картине года совпадало в 21-м из 30 случаев. Нынешняя церемония является 31-й по счету. Обладатели "Оскара" станут известны 9 февраля.