Советы Селены Гомес о том, что смотреть, слушать и читать на карантине

Один из плюсов вынужденной самоизоляции - у всех нас появилось свободное время, которого всегда так не хватает. Многие знаменитости, пользуясь этим, делятся с подписчиками своими способами скоротать время во время карантина. Самое популярное, конечно же, книги и фильмы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, Селена Гомес не осталась в стороне и также опубликовала список любимых фильмов, сериалов, книг, песен и подкастов, которые скрасят ваши домашние будни.

Фильмы:

"Человек-невидимка"

"Афера по-американски"

"Бестолковые"

"Неограненные драгоценности"

"Сахар и перец"

"После свадьбы"

"Зодиак"

"Выскочка"

"Не будите спящую собаку"

Сериалы:

"Утреннее шоу"

"Хорошие девчонки"

"Дом с прислугой"

"Разум, объясненный" (веб-сериал)

Книги:

"Becoming. Моя история", Мишель Обама

The Undocumented Americans, Карла Корнехо

"Знаки",Лора Линн Джексон

Музыка:

"If the World Was Ending" - JP Saxe & Julia Michaels

"You Say" - Lauren Daigle

"Snow child" - The Weeknd

"The Blessing" - Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship

"The Box" - Roddy Rich

Подкасты:

On Purpose with Jay Shetty

Wait Wait... Don't Tell Me

A New Earth - Oprah & Eckhart Tolle

Get Sleepy