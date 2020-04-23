Необычный жест Эминема в поддержку медиков

Эминем не смог остаться равнодушным к мировой пандемии и критического положения своей страны в разгар COVID-19 и решил сделать собственный вклад в поддержку медиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, рэпер решил от души накормить всех медицинских сотрудников крупной больницы Генри Форда, расположенной в его родном городе - Детройте. Причем сделал это оригинальным способом - доставил врачам огромный контейнер "маминых" спагетти. Не просто любимое блюдо самого Эминема, но и отсылка к его знаменитому треку Mom's Spaghetti.

Медики в долгу не остались - даже в тяжелое время не растерялись и подыграли своему благотворителю. В аккаунте больницы появился пост с благодарностью, в котором говорится, что врачи "потеряли себя" в этом горячем блюде - реверанс в сторону оскароносного хита Lost Yourself.