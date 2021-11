Названа дата премьеры фильма Питера Джексона по архиву Beatles

Озвучена дата премьеры фильма Питера Джексона, режиссера "Властелина колец", по уникальному неизданному архиву группы The Beatles.

Как сообщает телеканал HBO, спустя более чем полвека зрители смогут увидеть кадры репетиции группы, а также послушать ранние версии их песен с альбома Let It Be, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Премьера пройдет 25 ноября - фильм смогут посмотреть зрители канала Disney Plus.

Джексон рассказал, что вошел в этот проект буквально случайно - владельцы пленки рассказали ему о находке и сообщили, что начинают работу над документалкой.

"Они просто сказали: "У нас есть все. У нас 57 часов видеозаписи. У нас есть 130 часов аудиозаписей". А потом они сказали, что думают снять документальный фильм, используя отснятый материал. Я просто поднял руку и сказал: "Ну, если... если вы ищете кого-то, кто сделает это, просто... Подумайте... подумайте обо мне", - рассказал режиссер.

Когда фильм покажут в кинотеатрах, не уточняется.

Как ранее рассказывал РЕН ТВ, эти материалы были сняты в 1969 году, в архив вошла часть концерта на крыше лондонского дома. То выступление стало последним живым исполнением ливерпульской четверки.