Названы самые популярные фильмы 2021 года по версии портала Internet Movie Database (IMDb), крупнейшей в мире базы данных о кинематографе. Полный список топ-10 лент уходящего года был представлен на официальном сайте. передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что рейтинг в первую очередь был основан на показателях популярности среди зрителей. Таким образом, в нем оказались практически все главные блокбастеры года. В десятку попали сразу пять супергеройских фильмов - три по мультивселенной Marvel, еще два - по комиксам студии DC.

На первом месте списка оказалась новая экранизация фантастической саги Фрэнка Герберта "Дюна" от режиссера Дени Вильнева. Вторую строчку занял "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна. Лидирующую тройку замкнул кинокомикс "Вечные", который получил неоднозначный прием со стороны критиков, однако остался одним из главных блокбастеров сезона.

Четвертая позиция в рейтинге IMDb ушла новой экранизации классического файтинга "Мортал Комбат". Пятая строчка досталась проекту от студии DC "Лига справедливости Зака Снайдера", шестое место заняла картина "Годзилла против Конга". Топ-10 уходящего года замкнули "Черная вдова", "Армия Мертвецов", "Круэлла", а также "Шан-Чи и легенда десяти колец".