Экс-менеджер Тома Круза описала характер актера в молодости

Первый менеджер актера Тома Круза призналась, что у него был ужасный характер в молодости. Эйлин Берлин считает, что вспыльчивый нрав артиста можно было объяснить его неуверенностью в себе и своей внешности, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чего я никогда не видела в Томми, так это реального проявления счастья. Он всегда был очень честолюбив и полон решимости стать звездой. И это сделало его перфекционистом", - заявила Берлин.

Менеджер подписала контракт с Крузом, когда ему было 18 лет. Берлин разрешила ему пожить в своем доме, тогда актер тратил множество времени на любование собой в зеркале. По словам менеджера, перед одной из съемок Круз разделся до нижнего белья и долго позировал перед зеркалом, напрягая мышцы и любуясь собой.

"У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца. Он был капризным и мог завестись по щелчку пальцев", - вспомнила Берлин.