Кендрик Ламар опубликовал первый сингл за четыре года

Рэпер Кендрик Ламар выложил первый с 2018 года сингл "The Heart Part 5" и клип к нему. Трек станет частью будущего альбома музыканта. Видео рэпер опубликовал на своем Youtube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ролике к песне Ламар с помощью технологии Deepfake превращается в известных афроамериканцев из культуры и спорта. Например, артист появляется в амлуа актеров О. Джей Симпсона и Уилла Смита, баскетболиста Коби Брайанта, а также рэперов Канье Уэста и Nipsey Hussle. Клип открывается цитатой: "Я - это каждый из нас" [в оригинале - "I am. All of Us"]. Текст песни ссылает на биографию человека, в которого перевоплощается Ламар.

"The Heart" - серия синглов Ламара. Четвертая часть появилась в 2017 году перед выходом исторического альбома "Damn". Он был удостоен Пулитцеровской премии и стал первой неклассической композицией, получившей такую награду.

Выход нового альбома Ламара "Mr. Morale and the Big Stepper" запланирован на 13 мая.