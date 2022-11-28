Названы лучшие афроамериканские музыканты
Названы лучшие афроамериканские музыканты по версии премии Soul Train Awards. Список победителей опубликован на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Лауреатов объявили во время церемонии, которая прошла в Лас-Вегасе на Orleans Arena. Триумфатором премии оказалась певица Бейонсе, которую наградили за лучший альбом Renaissance, песню года Break My Soul и лучшую коллаборацию Make Me Say It Again, Girl, записанную с Рональдом Айсли & Isley Brothers.
Лучшим новым артистом стала нигерийская исполнительница Tems. Главной артисткой в жанре соул и R&B объявили Джазмин Саливан. Среди исполнителей в этом жанре был отмечен Крис Браун. Клип года выпустил дуэт Silk Sonic - речь идет об их песне Smokin Out The Window. Награду за главный танцевальный перформанс получила Lizzo с видео About Damn Time.
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