Названы лучшие афроамериканские музыканты по версии премии Soul Train Awards. Список победителей опубликован на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лауреатов объявили во время церемонии, которая прошла в Лас-Вегасе на Orleans Arena. Триумфатором премии оказалась певица Бейонсе, которую наградили за лучший альбом Renaissance, песню года Break My Soul и лучшую коллаборацию Make Me Say It Again, Girl, записанную с Рональдом Айсли & Isley Brothers.

Лучшим новым артистом стала нигерийская исполнительница Tems. Главной артисткой в жанре соул и R&B объявили Джазмин Саливан. Среди исполнителей в этом жанре был отмечен Крис Браун. Клип года выпустил дуэт Silk Sonic - речь идет об их песне Smokin Out The Window. Награду за главный танцевальный перформанс получила Lizzo с видео About Damn Time.