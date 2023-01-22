Умерла заслуженная артистка Тунзаля Алиева

После продолжительной и тяжелой болезни скончалась заслуженная артистка Азербайджанской Республики Тунзаля Алиева, известная как "Toppuş bacı".

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил театральный критик Анар Бюрджалиев.

Он отметил, что Т.Алиева умерла сегодня в возрасте 49 лет.