https://news.day.az/showbiz/1530604.html Умерла заслуженная артистка Тунзаля Алиева
Умерла заслуженная артистка Тунзаля Алиева
После продолжительной и тяжелой болезни скончалась заслуженная артистка Азербайджанской Республики Тунзаля Алиева, известная как "Toppuş bacı".
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил театральный критик Анар Бюрджалиев.
Он отметил, что Т.Алиева умерла сегодня в возрасте 49 лет.
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