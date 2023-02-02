Внесена ясность в вопрос отбора представителя Азербайджана на "Евровидении-2023"

Восьмого декабря 2022 года Общественная телерадиовещательная компания (İTV) объявила об отборе исполнителя и песни, которые представят нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Как передает Day.Az, изначально заявки принимались до 31 декабря 2022 года, затем срок приема заявок был продлен до 15 января 2023 года.

Несмотря на то, что имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2023" официально не объявлено, некоторые участники отбора на своих страницах в социальных сетях высказывают мнения, что решение уже принято.

Общественная телерадиовещательная компания (İTV), являющаяся официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане, внесла ясность в этот вопрос.

По словам пресс-секретаря азербайджанской делегации на конкурсе "Евровидение-2023" Илахи Дадашовой, пять прошедших отбор участников достигли данного этапа благодаря своим композициям и выступлениям.

"Хотя ошибочно утверждается, что победитель отбора уже выбран, подчеркну, что финальный этап проходит именно в эти дни, и информация о том, как протекает этот процесс в скором времени будет представлена общественности. В ближайшие дни поделимся всей информацией и объявим имена финалистов. Прошу проявить немного терпения", - сказала она.

Победитель "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов, который в текущем году является музыкальным продюсером азербайджанской делегации на конкурсе, подчеркнул, что пока не определен представитель нашей страны на "Евровидении-2023".

"Прежде чем принять решение будут изучены мнения опытных местных и зарубежных представителей музыкальной сферы. Для обеспечения здоровой конкуренции несколько дней назад мы записали песни всех финалистов в одной студии и в одинаковых условиях", - заключил Гасымов.

Руководитель азербайджанской делегации на "Евровидении-2023" Васиф Мамедов добавил, что знакомство членов команды с исполнителями и композиторами, подавшими заявки на участие в конкурсе, не оказывает никакого влияния на отборочный процесс.

"Эльдар Гасымов и Омар Абдулкаримов (прим. авт. - продюсер) на протяжении долгих лет работают в музыкальной сфере, и здесь у них есть как друзья, так и близкие коллеги. Это естественно. Но должен отметить, что никто из членов команды, не является и никогда не был менеджером ни одного из исполнителей, участвующих в конкурсе. А тем, кто распространяет клевету, хочу пожелать направить свое время, энергию на творчество", - сказал Мамедов.

Напомним, представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" выступит во второй части первого полуфинала. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся - 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. В конкурсе примут участие представители 37 стран. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.