Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

Актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации издания, ехавшая на велосипеде женщина повернула прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза. В результате велосипедистка оказалась в больнице с небольшими травмами. Актер дал показания полиции. Правоохранители не нашли оснований для задержания Шварценеггера и списали инцидент на случайность.

После произошедшего Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы починить его.