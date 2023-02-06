https://news.day.az/showbiz/1535288.html Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
Актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации издания, ехавшая на велосипеде женщина повернула прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза. В результате велосипедистка оказалась в больнице с небольшими травмами. Актер дал показания полиции. Правоохранители не нашли оснований для задержания Шварценеггера и списали инцидент на случайность.
После произошедшего Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы починить его.
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