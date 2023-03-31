Клинт Иствуд приступил к производству последнего фильма в карьере

Американский режиссер и актер Клинт Иствуд приступил к производству своего последнего фильма. Об этом 30 марта сообщил портал Discussing Film, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Рабочим названием картины является "Присяжный № 2". 92-летний режиссер намерен показать историю судебного процесса об убийстве. Главным героем станет один из присяжных, который сам стал виновником смерти и теперь должен сделать непростой для себя выбор.

Фильм выпустит киностудия Warner Bros., с которой Иствуд сотрудничает более 50 лет. Дата начала съемок и состав актеров пока неизвестны. Ожидается, что Иствуд пригласит на главную роль одну из молодых звезд Голливуда.

Картина станет 40-й в режиссерской карьере Иствуда, который за свою жизнь получил четыре премии "Оскар".