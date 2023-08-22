Рианна родила второго ребенка

Издание TMZ со ссылкой на внутренние источники сообщает, что американская певица Рианна стала мамой во второй раз в начале августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cогласно изданию, Рианна и A$AP Rocky теперь официально являются родителями второго ребенка. Издание узнало, что она тайно родила еще одного мальчика в начале этого месяца.

Источники, цитируемые TMZ, утверждают, что ребенок родился 3 августа в Лос-Анджелесе, а его имя начинается на букву "Р".

В феврале 2023 года появились первые сообщения о беременности Рианны вторым ребенком.

Ранее, 13 мая 2022 года, американская певица стала мамой впервые. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.