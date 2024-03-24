Джейк Джилленхол сделал неожиданное признание

Актер Джейк Джилленхол признался, что хотел бы однажды сыграть Бэтмена. О роли, которую ждет почти 20 лет, он рассказал в беседе с изданием Screen Rant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джилленхол пробовался на роль супергероя в фильме Кристофера Нолана "Бэтмен: Начало" (2005), однако режиссер сделал выбор в пользу Кристиана Бэйла.

"Конечно. Это была бы честь для меня. Такие фильмы, такие роли - это классика", - положительно ответил он на вопрос о том, хочет ли сыграть персонажа комиксов до сих пор.

По словам Джилленхола, ему было бы нелегко играть подобные "классические" роли, помня о великих артистах, которым они доставались ранее.

"Я сыграю Яго в "Отелло" с Дэнзелом Вашингтоном и думаю о том, какие актеры играли эту роль в разное время, и мне страшно", - сказал он, добавив, что работает над собой.

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