58-летнюю Сальму Хайек раскритиковали за изменившуюся фигуру

Актрису Сальму Хайек раскритиковали за фото в корсете с декольте. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

58-летняя Сальма Хайек позировала в черном корсете с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили фотографии актрису, поскольку заподозрили в пластике или похудении на "Оземпике".

"Как в свои почти 60 она выглядит так молодо? Лекарства?", "Оземпик начала пить", "Подсела на Оземпик", "Похоже сделала пластику", - написали они.

Актриса состоит в браке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, дочь Валентину, а спустя несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.