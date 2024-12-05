Беременная Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам

Актриса Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам во время беременности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

По словам актрисы, ее стиль не изменился с тех пор, как она узнала, что ждет ребенка.

"Мой беременный стиль практически такой же, как и мой обычный, за исключением того, что я меняю размеры одежды", - заявила Фокс.

Она также добавила, что любит подчеркивать свой живот обтягивающей одеждой.

"Я ношу много удобного кашемира в кремовых, черных и какао тонах. Я все еще хожу в обуви на каблуках, ботинках на шпильках и босоножках с открытой пяткой", - заключила актриса.