https://news.day.az/showbiz/1713075.html Беременная Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам Актриса Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам во время беременности. Как передает Day.Az, об этом сообщает People. По словам актрисы, ее стиль не изменился с тех пор, как она узнала, что ждет ребенка. "Мой беременный стиль практически такой же, как и мой обычный, за исключением того, что я меняю размеры одежды", - заявила Фокс.
Беременная Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам
Актриса Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам во время беременности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает People.
По словам актрисы, ее стиль не изменился с тех пор, как она узнала, что ждет ребенка.
"Мой беременный стиль практически такой же, как и мой обычный, за исключением того, что я меняю размеры одежды", - заявила Фокс.
Она также добавила, что любит подчеркивать свой живот обтягивающей одеждой.
"Я ношу много удобного кашемира в кремовых, черных и какао тонах. Я все еще хожу в обуви на каблуках, ботинках на шпильках и босоножках с открытой пяткой", - заключила актриса.
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