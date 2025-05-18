Рэпер Снуп Догг зарегистрировался в Telegram

Американский рэпер Снуп Догг (настоящее имя - Келвин Кордозар Бродус - младший) создал Telegram-канал, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В качестве первой публикации он сделал пост с названием своего первого сингла "Drop It Like It's Hot". Песня выпущена в альбоме "R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece".

"Потряси ею, как будто она горит (перевод с английского. - "Газета.Ru")", - написал музыкант.